محمد الشناوي: مباراة إنتر ميامى تحظى باهتمام عالمى ومشاركة زيزو إضافة كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 03:32 مساءً - أكد محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، جاهزية لاعبى الأهلى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتحقيق نتائج جيدة خلال منافسات البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين فى حالة تركيز شديدة ويبذلون قصارى جهدهم فى التدريبات الجماعية.

وقال الشناوي للموقع الرسمي للنادى الأهلى، «البطولات المجمعة تحظى دائمًا بتركيز شديد من اللاعبين، خصوصًا أن هناك حاليًّا معسكرًا مغلقًا يسبق البطولة، وكل عناصر الفريق فى قمة التركيز خلال التدريبات، بالإضافة إلى أن كل اللاعبين يرغبون فى الظهور بمستوى جيد، وتحقيق النتائج التى تسعد جماهير الأهلي».

وأضاف الشناوي، «الأهلى سيواجه فرقًا قوية فى بطولة كأس العالم للأندية، وكل اللاعبين يرغبون فى تحقيق الانتصارات، وسنخوض مواجهة قوية بكل تأكيد فى افتتاح كأس العالم للأندية، وقلت للاعبين إننا محظوظون فى خوض تلك المباراة، ونحن نواجه إنتر ميامى الذى يضم بين صفوفه لاعبًا عظيمًا مثل ليونيل ميسي».

وتابع قائد الأهلي، «مواجهة الافتتاح بين الأهلى وإنتر ميامى تحظى باهتمام إعلامى وجماهيرى عالمى، وبالتأكيد سيكون ذلك دافعًا لكل لاعب من أجل الظهور بشكل قوى خلال المباراة».

وأكمل، «الأهلى فريق جماعى، وجميع عناصر الفريق فى حالة تركيز، والأهم أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الظهور بشكل قوى، وتفكيرى دائمًا فى مساعدة زملائى على تحقيق الانتصارات، وكنت موفقًا فى التصدى لبعض ركلات الترجيح خلال منافسات كأس العالم للأندية فى بطولات سابقة، وبالطبع أعمل بجدية مع كل المجموعة، ونسأل الله أن يكون التوفيق حليفنا فى النهاية».

وزاد: «بالتأكيد كل اللاعبين فى حالة تركيز، واللاعبون الكبار يتحدثون مع زملائهم فى الفريق، والكل يُدرك حجم المسئولية، ونرغب فى الوصول لأبعد نقطة ممكنة، والجميع يعلم جيدًا قيمة منافسات كأس العالم للأندية خاصة بالنسبة إلى جمهور الأهلي».

وأردف: «اللاعبون الجدد جميعهم عناصر قوية وقادرون على صناعة الفارق مع الأهلى، وكل المنضمين حديثًا كنا فى حاجة لوجودهم، وسبق لهم الفوز بالبطولات، وبالتأكيد يمثلون إضافة لنا من أجل المنافسة على حصد المزيد من الألقاب».

واستطرد: «بالتأكيد المسئولية كبيرة على اللاعبين الكبار، خصوصًا محمود حسن تريزيجيه ومحمد هانى وحسين الشحات وكلهم أشقائى ونحن فريق واحد، كما أن عودة تريزيجيه سوف تساعدنا كثيرًا داخل وخارج الملعب، وأقول له (حمد الله على السلامة بعد عودتك إلى بيتك مرة أخرى)».

وبسؤاله عن انضمام أحمد مصطفى زيزو لصفوف الفريق، علق حارس الأهلى قائلًا: «بالتأكيد، زيزو نجم كبير، وكان متواجدًا معى دائمًا فى منتخب مصر، وهو يعرف كل اللاعبين فى الأهلى جيدًا، أثق أنه سوف يتأقلم سريعًا على نظام الفريق، ويُسهم فى تحقيق البطولات».

وعن التعاقد مع الحارس محمد سيحا، قال: «سيحا حارس مميز، وبعد انضمامه للنادى الأهلى بشكل رسمى، جلست معه وتحدثنا معًا عن العديد من الأمور، وقمت بتوجيه بعض النصائح له، وأتمنى له التوفيق مع باقى الحراس، وقلت له (لا يفرق من يلعب أساسيًّا، هذا الأمر متروك للمدرب ونحن نحترم قرارات الجهاز الفني)، الأهم بالنسبة إلينا جميعًا هو تحقيق الفوز فى كل المباريات، وأتمنى له التوفيق معنا ونحن كزملائه داخل الفريق سندعمه بقوة من أجل تقديم المستوى المميز».

وتابع: «جمهور الأهلى هو الداعم لنا، ونسعى لإسعادهم بشكل مستمر، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادهم، وننتظر تشجيعهم لنا فى أمريكا خلال منافسات كأس العالم للأندية».

وأتم: «بالتأكيد، أفضل ذكرى بالنسبة إلى كانت مواجهة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى بعدما حققنا الميدالية البرونزية فى نسخة 2021».