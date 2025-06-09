تنبيه للحجاج .. عبوة واحدة فقط لشحن ماء زمزم لكل حاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 02:43 مساءً - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التقيد بالتعليمات الخاصة بشحن ماء زمزم، مشيرة إلى أن التزام الحجاج باستخدام العبوات المخصصة يسهم في تسهيل إجراءات المغادرة ويساعد على إنهاء الرحلات بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن الأنظمة المعتمدة تسمح لكل حاج بنقل عبوة واحدة فقط من ماء زمزم، يتم شحنها مسبقًا قبل الرحلة، بالتنسيق مع مكتب شؤون الحجاج أو حملة الحج، كما شددت على أن شحن عبوات إضافية أو حملها يدويًا داخل الأمتعة ممنوع، حرصًا على سلامة الحجاج وتيسير حركة السفر، مشيرة إلى أن العبوة المعتمدة هي سعة 5 لترات، مخصصة لكل حاج.