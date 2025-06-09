وزارة الحج والعمرة تكرِّم بعثة حج القرعة المصرية تقديرًا لدورها المتميز في إنجاح موسم الحج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 02:43 مساءً -

في لفتة تقديرية لما شهده موسم حج القرعة لهذا العام من تنظيم دقيق وتنسيق فعّال، كرّمت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بعثة حج القرعة المصرية، ممثلة في مكاتب شؤون الحجاج، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة في إدارة الأعمال الاتصالية والتنسيقية، وتعزيز جسور التواصل مع الجهات المنظمة بالمملكة.

وقد تسلم درع التكريم نيابة عن البعثة المصرية، اللواء مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة حج القرعة، خلال حفل رسمي أُقيم ضمن فعاليات ختام موسم الحج لهذا العام.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على ما قدمته البعثة من مستوى رفيع في التنظيم والمتابعة، وحرص دائم على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لضيوف الرحمن، منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى إتمام مناسكهم وعودتهم سالمين.

وقد حظي هذا الأداء بإشادة كبيرة من الجانب السعودي، كما عبّر العديد من الحجاج المصريين عن رضاهم التام عن الخدمات المقدمة، مثمنين الجهود المبذولة والتنظيم المحكم الذي سهّل أداء المناسك في أجواء من الراحة والطمأنينة