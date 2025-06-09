ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 01:36 مساءً - تنشر "صوت الأمة" نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في كل المحافظات، تباعا فورا انتهاء مديريات التربية والتعليم في كل محافظة من أعمال تصحيح الامتحانات وإعلان النتيجة، بالاسم ورقم الجلوس لكل طالب فور إعلان النتيجة بكل محافظة.

وتعمل مديريات التربية والتعليم في المحافظات على الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وتقدير الدرجات ومراجعتها ثم إعلانها بعد اعتمادها من المحافظين، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات، في النصف الثانى من شهر يونيو الجارى.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، ستكون من مجموع 140 درجة فقط، حيث يتم جمع درجات الطالب في الترم الأول والثانى ويحسب درجته في العام الدراسى بالكامل.

تنسيق الثانوى العام 2025

وفيما يتعلق بتنسيق الالتحاق بالثانوى العام والفنى لطلاب الشهادة الإعدادية فيتم تحديده وفق شرائح المجاميع والمجمع التكرارى لدرجات الطلاب، موضحة أن الالتحاق بالثانوى العام يتم تحديده وفق الدرجات والمقاعد المتاحة في كل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، مؤكدة على أن درجات القبول بتنسيق الثانوى العام يختلف من مديرية لأخرى أو محافظة لأخرى حيث إن بعض المديريات يصل تنسيق الثانوى العام فيها إلى 205 درجات وبعضها يصل إلى 250 درجة و220 درجة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو 2025 وانتهت 4 يونيو الجارى.