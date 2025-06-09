هيئة البث الإسرائيلية تعلن اعتقال نشطاء السفينة مادلين بميناء أشدود

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 يونيو 2025 01:36 مساءً - قالت هيئة البث الإسرائيلية، السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أشدود وعلى متنها 12 ناشطا جرى اعتقالهم بعد منع وصولهم إلى غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم السفينة مادلين، وسحبت السفينة إلى ميناء أسدود.