نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تفحص 3 ملايين و600 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لثلاثة ملايين وستمئة ألف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار شهادات صحية موثقة ومؤمَّنة بـ«QR Code» للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ومنوهًا إلى ضرورة إجراء الفحوصات قبل أربعة عشر يومًا على الأقل من إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg، أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن».