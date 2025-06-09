نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف السادس الابتدائي.. تعرف على طرق الحصول على درجاتك برقم الجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محركات البحث، خلال الساعات الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك عقب انتهاء امتحانات النقل وبداية إجازة نهاية العام الدراسي.

وفي هذا السياق، كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن آخر المستجدات المتعلقة بموعد إعلان النتائج وطرق الحصول عليها، في إطار تسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور.

موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي

أكدت المديرية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من:

أعمال التصحيح.

رصد وتجميع الدرجات.

إعداد الكشوف النهائية.

مراجعة النتائج واعتمادها رسميًا.

طرق الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025

أوضحت مديرية التعليم أن النتائج ستُتاح بطريقتين لضمان سهولة الوصول إليها:

أولًا: إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمديرية

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

إدخال الرقم القومي للطالب أو رقم الجلوس.

الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهورها فور اعتمادها.

ثانيًا: داخل المدارس

عرض كشوف ورقية واضحة داخل المدارس الحكومية والخاصة.

تيسير الاطلاع عليها من خلال أرقام الجلوس أو أسماء الطلاب.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026

حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن العام الدراسي الجديد ينطلق وفقًا للخريطة الزمنية التالية:

بداية العام الدراسي: السبت 20 سبتمبر 2025

نهايته: الخميس 11 يونيو 2026

مدة الدراسة: 36 أسبوعًا

تفاصيل الفصلين الدراسيين:

الفصل الدراسي الأول:

من 20 سبتمبر 2025 إلى 22 يناير 2026.

امتحانات النقل: تبدأ السبت 10 يناير 2026.

الفصل الدراسي الثاني:

من 7 فبراير 2026 إلى 11 يونيو 2026.

امتحانات النقل: تبدأ السبت 16 مايو 2026.

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