نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.. العظمى بالقاهرة 36 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، في حين يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويعتدل الطقس نسبيًا ليلًا وفي فترات الصباح الباكر.

شبورة مائية كثيفة متوقعة في الصباح الباكر

وأشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، تحديدًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية في الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، ومدن القناة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين في عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى:

العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

الإسكندرية:

العظمى 29 درجة، الصغرى 19 درجة.

مرسى مطروح:

العظمى 27 درجة، الصغرى 19 درجة.

سوهاج:

العظمى 38 درجة، الصغرى 22 درجة.

قنا:

العظمى 40 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان:

العظمى 42 درجة، الصغرى 26 درجة.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إلى جانب الالتزام بتعليمات المرور خلال فترات الشبورة لتجنب الحوادث المرورية، خصوصًا في المناطق المعرضة لتكوّن الشبورة الكثيفة.