نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لماراثون الثانوية.. التعليم تتسلم ٢٠٢٩ لجنة سير على مستوى الجمهورية لتجهيزها قبل تسليمها للشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد اختبارات العام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية العامة الذين يبلغون 814 الف طالب وطالبة بين النظامين القديم والحديث موزعين في ٢٠٢٩ لجنة على مستوى الجمهورية.

وبدأت المديريات التعليمية، تسلم اللجان التي تم تحديدها عقد لجان امتحانات بها وهم لجنتين في كل إدارة تعليمية واحده بنين واخري بنات، للوزارة لتجهيزها وتركيب الكاميرات وتضبيط المراوح وتصليح الديسكات وغيرها، استعدادا لتوزيع قوائم اللجان بأرقام الجلوس.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام الوزارة، إن عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، وتحديدا يوم الثلاثاء المقبل، سيتم تجهيز اللجان من أي شيء ناقص، تمهيدا لتسليمها لرجال الأمن والشرطة ورؤساء اللجان بداية من يوم الجمعة المقبلة، استعدادا لعقد أول اختبار يوم الاحد الموافق 15 يونيو الجاري.

وأكدت المصادر، أن لجان النظام والمراقبة ستبدأ في استقبال اعتذارات المشاركين في أعمال الامتحانات يومي الثلاثاء والأربعاء، لتكون النتيجة الخميس والجمعة سواء بالقبول أو الرفض وفقا للشروط التي محدداها الوزارة لقبول الاعتذارات.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم خطاب الخريجين الجدد لمساعدتهم في تأمين اللجان، بواقع اثنين شباب بكل لجنه لتسهيل عملية التفتيش أمام اللجان بسهولة ويسر ودون استهلاك وقت قبل اللجان.

كما أكدت المصادر، على خطاب وزارة الصحة لتوافر زائرة صحية لكل لجنة سير (امتحانات)، كما تم خطاب رؤساء الأحياء لرفع كافة الاشغالات أمام اللجان ومنع الباعة الجائلين، وفرش أمام اللجان سرادق لسهولة وخروج الطلاب في تواجد أفراد الأمن من الشرطة والشباب حديثي التخرج.

وشدد المصادر، أنه ستبدأ في سفر صناديق الأسئلة، طيران، للمحافظات البعيدة قبل الامتحانات بيوم، استعدادا لتوزيعها على لجان النظام والمراقبة، ولكن المحافظات الداخلية يتم توزيعها يوم الاختبار دوت الخليج.



وتنطلق اختبارات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، بجميع محافظات الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة.