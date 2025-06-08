فرنسا تحسم المركز الثالث فى دوري الأمم الأوروبية على حساب ألمانيا بثنائية نظيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 يونيو 2025 06:38 مساءً - حسم المنتخب الفرنسي المركز الثالث فى بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التغلب على نظيره الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ألمانيا ضد فرنسا

وجاء الهدف الأول بأقدام كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي فى الدقيقة 45 من الشوط الأول، قبل أن يصنع نجم ريال مدريد هدف منتخب بلاده الثاني والذي أحرزه مايكل أوليس نجم بايرن ميونخ في الدقيقة 84.

وبهدفه ضد ألمانيا، وصل مبابي لهدفه الـ50 بقميص منتخب فرنسا، ليقترب خطوة إضافية من صدارة الهدافين التاريخيين لـ"الديوك"، وأصبح أسرع لاعب يصل للهدف 50 في تاريخ منتخب بلاده.

مبابي هو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ المنتخب الفرنسي، متجاوزًا أنطوان جريزمان (45 هدفًا) وميشيل بلاتيني (41 هدفًا)، ومقتربًا من تييري هنري صاحب 51 هدفًا، وأوليفييه جيرو المتصدر بـ57 هدفًا.

مباراة ألمانيا ضد فرنسا

المنتخب الألماني قد بلغ المربع الذهبي لأول مرة هذا العام، بعد تصدره مجموعته بسهولة ثم تجاوز إيطاليا في ربع النهائي بمجموع مواجهتين مثيرتين.

وتفوق الألمان في مواجهتين وديتين مؤخرًا أمام فرنسا، لكن التفوق في اللقاءات الرسمية ما زال لصالح الديوك، الذين حسموا آخر مواجهة رسمية بين الطرفين في يورو 2020، ويتفوقون في عدد الانتصارات المباشرة بعد فوزهم 16 مرة بينما فاز منتخب ألمانيا 11 مرة.