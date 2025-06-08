الرياض - كتبت رنا صلاح - تابع محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن بالأقصر، أعمال ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الجمعيات الأهلية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق ما بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتوزيع الأضاحي للأسر الأكثر احتياجًا.

وكيل تضامن الأقصر يشرف على أضاحي الجمعيات الأهلية للأسر الأكثر احتياجًا

وقال “بغدادي” إنه لليوم الثاني على التوالي تم ذبح الأضاحي بمجازر الحبيل والدير وأرمنت، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك قامت جمعية الأورمان بذبح عدد 40 عجل أضحية في مجزر الحبيل ومجزر الدير بإسنا ومجزر أرمنت موزعة كالآتي: أول أيام العيد عدد 12 عجل.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالأقصر أنه اليوم الأحد ثالث أيام العيد سيتم ذبح 8 عجول بمجزر الدير مركز إسنا، بينما بعد غد الاثنين رابع أيام العيد سيتم ذبح 8 عجول بمجزر أرمنت بمركز أرمنت، مؤكدًا أنه أيضًا قامت مؤسسة مصر الخير بذبح وتوزيع 108 عجل بقري، وذبح صندوق تحيا مصر 8 عجول، ومؤسسة “الناس لبعضيها” عدد 2 عجل بقري.

بالإضافة لما قدمه بنك الطعام بواقع 12500 كيلو لحوم مجمدة لمحافظة الأقصر، ويتم التوزيع في مقرات الجمعيات القاعدية بالمراكز والقرى على الحالات المستحقة من الأيتام والأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الأقصر.