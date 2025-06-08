الرياض - كتبت رنا صلاح - تستقبل مدينة رأس البر بمحافظة دمياط آلاف الزائرين خلال ثالث أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، في أجواء صيفية مميزة وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتوفير كافة سبل الراحة للمصطافين.

"وسط استعدادات مكثفة".. شواطئ رأس البر تستقبل زوارها بثالث أيام عيد الأضحى

وشهدت شواطئ رأس البر استعدادات مكثفة شملت تجهيز أبراج المراقبة، وتوفير المعدات البحرية، ونشر فرق الإنقاذ ونقاط الإسعاف، بالإضافة إلى إقامة خيم مخصصة لتجميع الأطفال التائهين، كما تم تجهيز الشواطئ المجانية بالكامل لاستقبال الزوار وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي سياق متصل، تواصل الوحدة المحلية تنفيذ حملات دورية لرفع المخلفات والحفاظ على نظافة الشواطئ، إلى جانب متابعة توافر الخدمات الأساسية لضمان تجربة آمنة وممتعة للمصطافين خلال إجازة العيد، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة.