الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج إنه تم ذبح 852 رأس ماشية حتى الآن في المجازر المخصصة على مستوى مراكز المحافظة، على أن يستمر عمل المجازر حتى آخر أيام العيد وفتحها لجميع المواطنين.

ذبح 852 رأس ماشية حتى الآن في المجازر بسوهاج

وجاء ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وشدد مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج على أن تستمر المجازر تقديم خدماتها لكافة المواطنين حتى آخر أيام عيد الأضحى لضمان إجراء الكشف على الذبائح، وضمان وصول لحوم صحية لكافة المواطنين.