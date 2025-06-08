الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن ارتفاع درجات الحرارة سيظل مسيطرًا على معظم مناطق الجمهورية يوم الإثنين 9 يونيو 2025، حيث من المتوقع أن يستمر الطقس الحار للغاية خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات. وأضافت الهيئة أن الأجواء ستتسم أيضًا باعتدال في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح المبكر، وبخاصة على المناطق الساحلية والشمالية، مما يوفر بعض الراحة بعد الموجة الحارة التي سجلت معدلات مرتفعة في الأيام الأخيرة.

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة الإثنين 9 يونيو العظمى في القاهرة 36 وأسوان 42 درجة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق الممتدة من الوجه البحري حتى مدن القناة، مرورًا بالسواحل الشمالية ووسط سيناء، وذلك خلال الفترة الصباحية بين الرابعة والثامنة صباحًا. وحذرت الهيئة من أن هذه الشبورة قد تؤثر سلبًا على مستوى الرؤية الأفقية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق المحيطة بالمسطحات المائية.

وقد أعلنت الهيئة تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم ذاته في عدد من المدن والمحافظات، حيث أوضحت أن القاهرة ستشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا، مع بلوغ الدرجة العظمى 36 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 23 درجة خلال ساعات الليل. أما مدينة الإسكندرية فمن المرتقب أن تسجل درجة حرارة عظمى قدرها 29 درجة، مع انخفاض درجة الحرارة الصغرى إلى 19 درجة، مما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا في الليل على الساحل الشمالي.

وفي مدينة مرسى مطروح، توقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 19 درجة، وهو ما يعكس أجواء معتدلة نسبيًا مقارنة بباقي المناطق الداخلية. أما في الوجه القبلي، فأفادت التوقعات بأن سوهاج ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ليصل الحد الأقصى إلى 38 درجة مئوية نهارًا، وتنخفض الصغرى إلى 22 درجة أثناء الليل.

أما محافظة قنا فستصل درجات الحرارة فيها إلى مستويات مرتفعة، حيث من المنتظر أن تبلغ العظمى 40 درجة مئوية، بينما تُقدر الصغرى بنحو 23 درجة، ما يشير إلى طقس شديد الحرارة نهارًا ويميل للاعتدال ليلًا. وفي أقصى الجنوب، في مدينة أسوان، أشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستسجل أعلى مستوياتها، إذ من المتوقع أن ترتفع العظمى إلى 42 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 26 درجة، لتظل الأجواء حارة خلال ساعات النهار والليل على حد سواء.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات العامة خلال الموجة الحارة، كالابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة أثناء فترة الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحماية من الإجهاد الحراري، وارتداء الملابس القطنية والخفيفة قدر الإمكان. كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي قد تحد من الرؤية على بعض الطرق.