الرياض - كتبت رنا صلاح - تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره التركي هاكان فيدان، في سياق التنسيق المستمر بين القاهرة وأنقرة لتقوية أواصر العلاقات الثنائية، وضمن الجهود المشتركة لتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، وخاصة التطورات الراهنة على الساحة في منطقة الشرق الأوسط.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع في غزة وليبيا والتعاون الثنائي بين البلدين

وخلال المحادثة، أثنى الوزير عبد العاطي على النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين الدولتين، لا سيما في ظل التقدم الذي تحقق على صعيد التعاون المشترك والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. وأكد عبد العاطي أهمية البناء على هذا الزخم الإيجابي بين مصر وتركيا، مشيراً إلى أهمية استكمال المسار نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والاستفادة من القدرات والإمكانات الكبيرة التي يملكها كلا البلدين لدفع المصالح المشتركة إلى الأمام.

في هذا الإطار، ناقش الجانبان الأوضاع المتوترة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد أطلع الوزير المصري نظيره التركي على الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، والعمل على الإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين، إلى جانب التعاون لتأمين الوصول السريع للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى المدنيين الفلسطينيين المتضررين من الأوضاع الراهنة.

وشدد عبد العاطي خلال الاتصال على الأهمية البالغة لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية، والتنسيق بين الدول المجاورة والمعنية، بهدف التوصل إلى تسوية عاجلة توقف تصاعد الانتهاكات في غزة وتحمي المدنيين من تداعيات الصراع. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية لإقناع الأطراف المعنية بقبول حلول تضع حداً لمعاناة سكان غزة وتساهم في استعادة الاستقرار للمنطقة.

وعلى صعيد آخر، تداول الوزير المصري ونظيره التركي آخر المستجدات على الساحة الليبية، خصوصًا التطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس. وأعرب عبد العاطي عن موقف مصر الثابت الداعي للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، والتأكيد على أن الشعب الليبي هو صاحب الحق الأصيل في تقرير مصير العملية السياسية دون تدخل خارجي. وأبرز أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن وفي أقرب فرصة ممكنة، باعتبارها الوسيلة الأمثل لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، وتجنيبها مزيداً من التوتر والصراعات.

واختتم الجانبان المكالمة بتأكيد التزامهما بمواصلة التنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مسيرة التعاون بين مصر وتركيا بما يحقق مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.