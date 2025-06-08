الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت مصادر حكومية، حقيقة الأنباء التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الساعات الماضية، بشأن مد إجازة عيد الأضحى الحالية إلى يوم الخميس المقبل لجميع موظفي الدولة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفي البنوك.

الحكومة أعلنت القرار.. هل تمتد إجازة عيد الأضحى ليوم الخميس؟

وأشارت المصادر، إلى أنه لم يصدر عن أي مؤسسة حكومية أو خاصة قرار رسمي بمد إجازة العيد حتى يوم الخميس المقبل، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن ثم تبقي العطلة كما هي دون أي تغيير.

وحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فمن المقرر أن يكون أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 من شهر يونيو اجاري، حيث تنتهي العطلة غدا الاثنين الـ 9 يونيو.

وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك، بداية من وقفة عرفات يوم الخميس الماضي 5 يونيو وتستمر حتى يوم الإثنين القادم، على أن يعود الموظفين و القطاع الخاص للعمل يوم الثلاثاء القادم الموافق الـ 10 من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تكون مواعيد عمل فروع البنوك المصرية، بالنسبة للجمهور رسميًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، ابتداءً من الساعة الـ 08:30 صباحًا، إذ تفتح البنوك تفتح أبوابها للجمهور في هذا الوقت وتستمر في تقديم خدماتها حتى تمام الساعة الـ 03:00 عصرًا.

موعد أول إجازة رسمية مقبلة بعد العيد

ومن المقرر، أن تكون أول إجازة رسمية مقبلة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، بمناسبة راس السنة الهجرية، والتي من المقرر أن تحل يوم الخميس الموافق الـ 26 من شهر يونيو الجاري، حيث تعد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وكذلك البنوك.