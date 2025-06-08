الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة ممثلة في الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل جديدة بشأن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات لموظفي الحكومة التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى موعد صرف مرتبات يونيو الجاري بعد قرار تبكير الصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

وأشار وزير المالية في بيان رسمي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات لموظفي الحكومة بداية من الشهر المقبل يوليو 2025 بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث سيكون راتب يونيو هو آخر مرتب قبل الزيادة الجديدة.

وأوضح كجوك، أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا، على أن يكون تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، بحيث لا يقل عن 7000 جنيه،، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بقيمة 10%، ولغير المخاطبين بنسبة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها شهريا.

وأضاف وزير المالية في بيانه، أن “هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 779.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

في نفس السياق، أعلن وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الـ 18 من الشهر الجاري، حيث سيتم تبكير الصرف مراعاة للموظفين لحلول عيد الأضحى المبارك، بدلا من صرفه يوم الـ 24 من الشهر، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة في الرواتب ستكون بداية من الشهر القادم يوليو.