نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لإعلان نتائج صفوف النقل التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2025، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الثلاثاء المقبل.



حيث أنهت جميع المدارس ملفات نتائج صفوف النقل بشكل كامل استعدادًا للتسليم خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب العودة من إجازة العيد الاضحى المبارك مباشر.



كما أنهت المدارس اكتمال أعمال الكنترول وتصحيح أوراق الطلاب، حيث تم إعداد كشوف رسمية بالدرجات نهائيًا وبصيغ إلكترونية وورقية، تشمل تفاصيل النجاح والمواد وبيانات الغياب، ليتم تجميعها بشكل منظم داخل كل مدرسة.

وفي نفس السياق تبدأ حالًا عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات اعتبارًا من الثلاثاء 10 يونيو، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بهدف تعزيز الدقة وتقليل الأخطاء خلال مرحلة التصحيح الأولية.

المديريات الآن تنطلق بخطوات حاسمة: تسلم النتائج إلى أنظمة إلكترونية داخل الإدارات، تطابقها، وتراجعها، ثم اعتماداتها رسميًا تمهيدًا لرفعها على البوابات الإلكترونية.

نفس الآلية تتبع في تصحيح أوراق الإعدادية، حيث تشرف اللجان على رصد الإجابات ومراجعتها طبقًا للنماذج الرسمية، قبل اعتماد الإعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح.

بذلك، وفي غضون ساعات أو أيام قليلة بعد نهاية إجازة العيد، ستكون النتائج متاحة إلكترونيًا وفي المدارس، بما يمكّن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها دون إصطفاف أو تأخير.

كما سيفتح باب التظلمات فور الإعلان الرسمي للنتيجة، لدراسة أي شكوى أو اختلاف في الدرجات.