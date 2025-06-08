نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير شامل لـ 6 شوارع بحي المنيرة الغربية ضمن خطة تحسين البنية التحتية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف 6 شوارع بحي المنيرة الغربية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024 / 2025.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير استهدفت تحسين حركة السير وتسهيل تنقُّل المواطنين داخل نطاق الحي.

وأشار النجار إلى أن الشوارع التي شهدت أعمال التطوير هي: شارع كمال حمزة بطول 400 متر وعرض 12 مترًا، وشارع محمد بودي (أحد متفرعات شارع حسين مهران) بطول 500 متر وعرض 12 مترًا، وشارع مسجد الإخلاص بطول 500 متر وعرض 8 أمتار، وشارع شوقي ديمتري بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، وشارع عبد المنعم الفحام بطول 600 متر وعرض 7 أمتار، إلى جانب شارع القدس بطول 500 متر وعرض 4 أمتار.

وأوضح المحافظ إلى أن الأعمال شملت تركيب بلاط الإنترلوك لطبقة الطريق، وإنشاء أرصفة للمشاة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإنارة، وخدمات المرافق، والتنسيق الحضاري.

وأكد النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإنجاز كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، تمهيدًا لبدء الإجراءات اللازمة للعمل في خطة العام المالي الجديد.

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