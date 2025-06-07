نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد توزيع 9 أطنان من لحوم الأضاحي على 5268 أسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عملية توزيع 9 أطنان و70 كيلوجرامًا من لحوم الأضاحي على عدد 5268 أسرة من عمال النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وأحياء ومراكز المحافظة، والفئات الأولى بالرعاية، بواقع 2 كيلوجرام من اللحوم لكل أسرة، والمقدمة من صندوق "تحيا مصر".

وأشار محافظ الجيزة إلى أن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية والعمال، تمّت مراجعتها تحت إشراف السكرتير المساعد بالمحافظة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الحالات المستحقة.

وأشاد محافظ الجيزة بأهمية صندوق "تحيا مصر" في التعاون مع المحافظة في العديد من الفعاليات المجتمعية، التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متوجهًا بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه المبادرة الهامة في إطار برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتفقد المحافظ سيارات حفظ وتبريد اللحوم للحفاظ على جودتها، وفعاليات التوزيع، مشيرًا إلى أن عمليات الذبح بدأت في المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن صندوق "تحيا مصر"، وعددًا من الأطباء البيطريين، للتأكد من سلامة رؤوس الماشية والذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

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