إمام عاشور يستقبل زيزو فى معسكر الأهلى بالأحضان.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يونيو 2025 10:32 مساءً - حرص إمام عاشور نجم النادي الأهلي على استقبال أحمد مصطفي زيزو الوافد الجديد للقلعة الحمراء بالأحضان في معسكر المارد الأحمر في ميامي ليستعيد الثنائي ذكريات صداقتهم إبان ارتداؤهم قميص الزمالك.

ووصل أحمد مصطفى زيزو، إلى مدينة ميامي اليوم قادمًا من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وينضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة إداري الفريق، وكان في استقبالهما الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.