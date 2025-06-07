نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد تعزيز التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن تقديره البالغ لهذه التهنئة الكريمة، موجّهًا التمنيات لباكستان حكومةً وشعبًا بدوام الاستقرار والرخاء.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.