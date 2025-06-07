نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التَّهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأميرِ محمدِ بنِ سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى المملكةِ العربيةِ السعودية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

ويُعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة كلَّ عامٍ في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائمِ على توفير سبل الراحة والأمان لهم، وتيسيرِ أداء المناسك في أجواءٍ من السكينة والتآلف والإخاء، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم علينا جميعًا نِعَمَ الأمن والأمان والاستقرارِ والسلام.