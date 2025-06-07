رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يونيو 2025 09:36 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وتقديره للتهنئة، متمنياً لباكستان حكومة وشعباً دوام الاستقرار والرخاء، ومؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.