نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري ينفذ 90 دورة إسعافات أولية ويُدرّب 2500 مستفيد خلال شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفّذ الهلال الأحمر المصري، عبر إدارة التدريب على الإسعافات الأولية، نحو 90 دورة تدريبية خلال شهر مايو الماضي، استفاد منها قرابة 2500 مشارك، إلى جانب تنظيم 4 ندوات توعوية حضرها 222 فردًا.

وشملت الدورات التدريبية مختلف القطاعات، حيث تم تنفيذ 31 دورة داخل الشركات والمصانع، و5 دورات بالمؤسسات التعليمية، ودورتين في قطاع السياحة، إلى جانب 3 دورات للقطاع الحكومي، و4 دورات لمنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى دورة تدريبية واحدة لمنظمة دولية.

وتضم البرامج التدريبية مزيجًا من الجانبين النظري والعملي، وتشمل موضوعات متعددة، أبرزها: كيفية إجراء المسح الأولي، الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، استخدام جهاز صدمات القلب الآلي (AED)، التعامل مع انسداد مجرى الهواء، حالات الغرق، الأزمات التنفسية، السكتات الدماغية، الأزمات القلبية، الصدمات، نوبات السكري، التشنجات، الإغماء، النزيف، الجروح، الحروق، الكسور، التسمم، العض واللسعات، والتعامل مع حالات الطقس القاسي.

ويستهدف الهلال الأحمر المصري بهذه الدورات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات، شباب الأندية، ربات البيوت، والعاملين في المؤسسات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى موظفي البنوك والمنظمات الدولية.

وللتسجيل أو الاستفسار عن دورات الإسعافات الأولية، يُمكن التواصل عبر الخط الساخن (15322)، أو من خلال الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري على "فيس بوك":

https://www.facebook.com/share/18fCe4BJG

1000414475

1000414473

1000414472

1000414466

1000414468