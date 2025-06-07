نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعدادات لتأمين احتفالات عيد الأضحى في أنحاء الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، حيث قام بنشر 60 فرقة استجابة للطوارئ تضم مئات المتطوعين في مختلف المواقع الحيوية على مستوى الجمهورية.

حيث قدمت فرق الهلال الأحمر الإسعافات الأولية والتدخل السريع في حالات الطوارئ، كما تم نشر الفرق في الحدائق العامة وأماكن التنزه، بالإضافة إلى بوابات السفر المتجهة إلى العين السخنة والإسكندرية لتقديم الدعم الصحي للمواطنين، وتوزيع الهدايا الرمزية على المسافرين.

وفي إطار التعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، يواصل الهلال الأحمر المصري توزيع المياه والعصائر للمواطنين، إلى جانب نشر التوعية حول كيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل الأجواء الحارة.

وتستمر غرفة العمليات المركزية للطوارئ في متابعة تنفيذ خطة تأمين الاحتفالات، حيث تتابع جاهزية فرق الاستجابة للطوارئ على مدار اليوم لضمان تقديم خدمات الإسعافات الأولية والدعم في أي وقت.

وفي حال حدوث أي طارئ، يمكن للمواطنين التواصل مع الهلال الأحمر عبر الخط الساخن رقم (15322)، أو زيارة نقاط تمركز الفرق المنتشرة في أماكن الاحتفال، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية على "فيس بوك".

يقدم الهلال الأحمر المصري أطيب التهاني وأصدق التمنيات للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى، معربًا عن أمله في أن يعم الأمن والرخاء على الوطن والمواطنين.

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