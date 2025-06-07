نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «عيدنا فرحة وتكافل».. الهلال الأحمر المصري يوزع لحوم الأضاحي وملابس العيد على الأسر الأكثر احتياجًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار مبادرته الإنسانية «عيدنا فرحة وتكافل»، أطلق الهلال الأحمر المصري حملة واسعة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المصرية والفلسطينية الأكثر احتياجًا، مستهدفًا الوصول إلى أكثر من 20 ألف أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعتمد الحملة على قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول اللحوم إلى المستحقين من الفئات الأولى بالرعاية. وقد كثّف متطوعو الهلال الأحمر جهودهم لإعداد المقرات وفقًا لخطة تضمن سلامة وجودة اللحوم الموزعة، حيث يتم تجهيز وتكويد لحوم الأضاحي قبل تسليمها إلى الأسر المستهدفة، في أجواء تعكس روح التكافل الاجتماعي.

وفي إطار الدعم النفسي والإنساني لأهالي غزة، وزع الهلال الأحمر المصري ملابس العيد على آلاف الأطفال من أبناء الأسر الفلسطينية المقيمة في مصر، إلى جانب الأطفال من الأسر المصرية الأكثر احتياجًا، وذلك بمقر المركز العام للهلال، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

كما شملت الفعاليات توزيع نحو 30 ألف زجاجة مياه، وقطع من الحلوى، وبالونات للأطفال، خلال اليوم الأول من العيد، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وفقرات للرسم على الوجوه، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وعلى صعيد تأمين الاحتفالات، رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى خلال العيد، حيث نشر 85 فرقة استجابة للطوارئ تضم مئات المتطوعين، في محيط 53 مسجدًا وساحة صلاة، بالإضافة إلى الحدائق العامة وأماكن التنزه والاحتفال بمختلف المحافظات.

وفي ختام جهوده، وجّه الهلال الأحمر المصري التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار والتقدم لمصر وشعبها الكريم.

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