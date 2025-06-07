نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراكز شباب الجيزة تنظم احتفالات مجانية للاطفال والشباب للاستمتاع بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتح مراكز الشباب في محافظة الجيزة، أبوابها لاستقبال الجماهير والنشء والشباب فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في اليوم الأول لمبادرة “ العيد احلى بمراكز الشباب ”، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تضمنت الاحتفالات فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، جميع مراكز الشباب بالمحافظة لتقديم العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويجية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، ويتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وكذلك اليوم الترفيهي بالقرى الأكثر إحتياجًا فى ضوء سياسية وزارة الشباب الرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي ،الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة العيد.

كما أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على أن اليوم الأول للعيد شهد أقبال غير مسبوق يتعدى الآلاف من المواطنين على جميع مراكز شباب الجيزه مما يثبت أن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى خدمة جميع الفئات وتقدم كل ما يحتاجه النشء والشباب وجميع الأعمار من خدمات.

تنفذ الإحتفالات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، باشراف إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، والدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، وجميع مديري الإدارات ومراكز الشباب.

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