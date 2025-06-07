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تلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 10 يونيو

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تلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 10 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يونيو 2025 08:22 مساءً - تبدأ لجان الإدارة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى وقبول الاعتذارات عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2025  خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم قبول الاعتذار فى الحالات التالية:

 

ـ يقبل عذر المعلم إذا كان لديه أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها.

 

ـ يجب أن تفيد الشهادة المرضية بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة فى الثانوية العامة.

 

- يكون المعلم حاصلا على إجازة مرضية معتمدة.

 

- يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما.

 

ـ يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية

 

ـ يقبل عذر المعلمة إذا كان لديها طفل رضيع.     

 

   الجدير بالذكر أنه تم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025.

 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو الجارى وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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