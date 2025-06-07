نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع سير العمل في مستشفى إمبابة العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمتابعة مستشفى إمبابة العام، وأوسيم المركزي، لمتابعة سير العمل خلال عيد الأضحى المبارك.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية والمجازر والمخابز ومستودعات الأنابيب لمتابعة الأداء وسير العمل خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

واطمئن نائب محافظ الجيزة، خلال جولته على استعداد مستشفى أمبابة العام ومستشفى أوسيم المركزي لاستقبال أي حاله طوارئ ووجود الأطباء بكافه التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية.

كما تابع نائب المحافظ، سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات وحضانات الأطفال والصيدلة موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

كما تفقد الشهابي مخبز بقرية سقيل بمركز أوسيم للأطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤولي المخبز.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز موجها مسؤولي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

كما تفقد نائب المحافظ، مجزر مدينة أوسيم للاطمئنان علي تواجد الأطقم البيطرية بشكل عام للاشراف على عمليات الذبح والكشف الدقيق علي الذبائح قبل وبعد الذبح وذلك لتوصيل لحوم سليمة وآمنة للمواطنين.

كما تم تفقد مستودعات أنابيب البوتاجاز بأوسيم للتأكد من توافر الأنابيب وتقديمها للمواطنين بسعرها الرسمي وضمان انتظام التوزيع وعدم وجود تلاعب في الأسعار.

كما تابع الشهابي، الحالة العامة للنظافة والأشغالات بأوسيم، مشددا برفع تجمعات النظافة أول بأول.

رافق نائب المحافظ خلال زيارته، محمود حسين رئيس مركز أوسيم

والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة والدكتور أيمن عباس وكيل مديرية الصحة بالجيزة والدكتور سامح صلاح مدير عام الإدارة البيطرية بأوسيم وسلطان النجار مدير عام الرقابة المركزية بمديرية التموين بالجيزة وياسر حنفي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين الجيزة وصلاح غراب مدير عام أدارة التموين بأوسيم.

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