الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه تم تحديد موعد صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو الجاري في يوم 18 من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتنفيذ التعديلات الأخيرة التي أُقرت على منظومة الأجور بدءًا من شهر يوليو القادم. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل التغيرات الاقتصادية.

وزارة المالية تعلن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من الشهر المقبل

وأشار كجوك إلى أن التعديلات الجديدة في منظومة المرتبات ستؤدي إلى زيادات ملموسة في دخول العاملين، حيث سترتفع أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه شهرياً في إجمالي الراتب، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحد الأدنى للأجور تم تثبيته عند 7000 جنيه شهريًا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن ذلك يندرج ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى رفع مستويات الدخل وتوفير حياة كريمة للموظفين وأسرهم.

وتابع نائب وزير المالية موضحاً أن الزيادات تتضمن كذلك صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُطبق نسبة 15% لمن لا ينطبق عليهم هذا القانون، مع التأكيد على ضمان الحد الأدنى المقرر لجميع المستفيدين. إضافة إلى ذلك، سيتم منح جميع العاملين حافزًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه يُضاف بشكل مقطوع إلى الراتب، مما يسهم في زيادة الدخل الشهري بشكل فعّال وملموس.

ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية عملت على توفير اعتمادات مالية ضخمة في الموازنة الجديدة لضمان استمرارية هذه الزيادات وتحقيق الاستدامة المالية للمرتبات. فقد تم اعتماد 679.1 مليار جنيه لبند الأجور خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 18.1% مقارنة بالعام السابق. وأكد أن هذه الخطوة جاءت لتعكس اهتمام الدولة بتحسين أحوال موظفيها من جهة، ودعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى تخصيص مخصصات مالية كافية لتعيين المزيد من الكوادر في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وذلك بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه القطاعات وضمان الارتقاء بجودة الخدمات. وأكد أن الحكومة تسعى عبر هذه السياسة لاستقطاب الكفاءات وتطوير الأداء المؤسسي، مع ضمان توفير بيئة عمل مناسبة تتيح للعاملين أداء واجباتهم على أكمل وجه.

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين شروط العمل للموظفين تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وأن كل هذه الإجراءات تصب في صالح الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتدعم توجه الدولة نحو تحقيق الأهداف التنموية الشاملة خلال الفترة المقبلة.