الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سوق الذهب المصري حالة من الاستقرار في أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة، وذلك بالتزامن مع توقف التداولات العالمية للذهب، الأمر الذي ساهم في ثبات الأسعار المحلية دون تغيرات تذكر. ويأتي ذلك في ظل حالة من الترقب بين المتعاملين، سواء من الراغبين في الشراء أو البيع، حيث تتجه الأنظار بترقب نحو المستجدات العالمية التي قد تؤثر على حركة أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.

«عشان متقولش معرفش».. بيانات سوق الذهب في مصر تكشف أحدث أسعار عيار 21 النهاردة

وفيما يخص الأسعار المعلنة في الأسواق المحلية اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة تبلغ 5314 جنيهًا، فيما استقر سعر الذهب من عيار 21 – الذي يعتبر الأكثر تداولاً بين المستهلكين المصريين – عند 4650 جنيهًا للجرام. أما العيار 18، فتوقف عند مستوى 3986 جنيهًا للجرام. وبالنسبة للجنيه الذهب، وهو الخيار المفضل لدى العديد من المستثمرين، فقد وصل سعره إلى قرابة 37,200 جنيه.

ولا تزال حركة أسعار الذهب في السوق المصرية تتأثر بشكل أساسي بقيمة الذهب في الأسواق العالمية، حيث أن تقلبات أونصة الذهب العالمية تنعكس بشكل مباشر على الأسعار محليًا. كما أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه له دور بارز في تحديد تكلفة الذهب، فقد أشار تقرير صادر عن شعبة الذهب إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب في السوق المحلي، وهو ما تزامن مع حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المالية في الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن استمرار استقرار سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي يعود إلى وجود مؤشرات إيجابية صدرت عن المؤسسات المالية الدولية، وخاصة بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأكدت تلك المراجعة حدوث تقدم واضح في مؤشرات الاقتصاد المصري، الأمر الذي انعكس في رفع توقعات النمو للاقتصاد المحلي للسنة المالية 2024-2025 لتصل إلى نسبة 3.8%.

وأشار واصف أيضاً إلى أن الإشارات الإيجابية من المؤسسات الدولية تمنح قدراً أكبر من الثقة للمستثمرين والأسواق، وتساهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، مما يقلل من الضغوط على أسعار الأصول المختلفة، وفي مقدمتها الذهب الذي يحظى باهتمام شريحة واسعة من المصريين باعتباره ملاذاً آمناً ووسيلة للادخار.

ويتابع العملاء في السوق المصري عن كثب تطورات الاقتصاد المحلي وكذلك الأسواق العالمية للذهب، حيث أن أي تحرك في سعر الأونصة العالمية أو في سعر صرف الدولار قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار محليًا. ويتوقع عدد من الخبراء أن تستمر الأسعار في نفس مستوياتها ما لم تظهر عوامل جديدة على الساحة الاقتصادية، سواء دولياً أو محلياً، تدفع إلى تحركات مفاجئة في أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

وفي ظل هذه المعطيات، ينصح المختصون المواطنين بمتابعة التغيرات أولاً بأول، ومراعاة الظروف الاقتصادية وتأثيرات السوق العالمي على السوق المحلي عند اتخاذ قرارات بالشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي