الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار سعيها لتقديم حلول مالية مرنة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن إطلاق خدمة جديدة ومبتكرة تحمل اسم “خزنة”، تستهدف أصحاب المعاشات، وتمنحهم إمكانية الحصول على سيولة فورية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، دون الحاجة إلى الاقتراض التقليدي أو تحمل فوائد مرتفعة.

مفاجأة سارة لـ أصحاب المعاشات رسميًا.. هتقبض المعاش 3 أضعاف في هذا الموعد

توفر الخدمة للمستفيدين إمكانية صرف جزء من المعاش مقدمًا كل شهر، إلى جانب خيار الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف المعاش الأصلي، يتم سداده على أقساط مرنة تمتد حتى 6 أشهر. ويأتي هذا النظام لتلبية احتياجات المتقاعدين الطارئة أو تغطية الالتزامات المفاجئة بطريقة ميسرة وآمنة.

شروط الاستفادة من الخدمة

حددت هيئة البريد عددًا من الشروط الواجب توفرها للحصول على التمويل عبر “خزنة”، وهي:

امتلاك حساب معاش فضي لدى البريد المصري.

الحصول على بطاقة “ميزة” للمعاشات صادرة من البريد.

انتظام تحويل المعاش على الحساب لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

الحد الأدنى للمعاش المطلوب: 2500 جنيه.

قيمة التمويل تتحدد كالتالي:

من 2500 إلى 2599 جنيه: الحصول على ضعف المعاش كحد أقصى.

من 3000 جنيه فأكثر: الحصول على 3 أضعاف المعاش كحد أقصى.

خطوات الاشتراك في خدمة “خزنة”

تتوفر الخدمة حاليًا بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويمكن الاشتراك بها عبر الطرق التالية:

التوجه إلى أقرب مكتب بريد وتقديم طلب الاشتراك.

الاتصال بخدمة عملاء خزنة على الرقم 19524.

التواصل عبر واتساب على الرقم 01005759825.

أوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المعاشات، ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الطارئة، دون اللجوء إلى مؤسسات التمويل التقليدية، أو الوقوع في دوامة الديون والفوائد العالية.