وزير المالية يعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 18 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يونيو 2025 04:32 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وقال كجوك، في بيان اليوم، إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريا، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

وأشار إلى أنه أن هناك زيادة في الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.