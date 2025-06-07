بدء العدد التنازلي.. تعرف على الأيام المتبقية لدخول فصل الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يونيو 2025 03:36 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الربيع رسميا، حيث بدأ يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، ليبدأ فصل الصيف يوم السبت 21 يونيو الجارى.

وتنشر "صوت الأمة" مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2025 كما يلى:

- بدأ فصل الربيع الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدى 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

- يبدأ فصل الصيف السبت 21 يونيو ويستمر 93 يوما و15 ساعة و37 دقيقة.

- يبدأ فصل الخريف الإثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

- يبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

يذكر أنه بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 20 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.

وفى هذا اليوم تساوى طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبى.

وفى يوم الاعتدال الربيعى، تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية (الشمالى والجنوبى) والذي ينتج عنه تساوى عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.