الأرصاد الجوية: استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وجنوب الصعيد 42 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يونيو 2025 03:36 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت 7 يونيو 2025 بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن أغلب الأنحاء تشهد، اليوم، أجواء شديدة الحرارة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2:5) متر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس خلال فترة إجازة عيد الأضحى، في الفترة من الخميس 5 يونيو 2025 إلى الإثنين 9 يونيو 2025، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (29:26)، القاهرة الكبرى (36:35)، جنوب البلاد (42:36).

وأوضحت أن هذه الفترة يسودها طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية من (7:4 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.