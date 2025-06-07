نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من الإدمان بمراكز "العزيمة" خلال عيد الأضحى ضمن خدمات ما بعد العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين، ينفذ الصندوق مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل مراكز "العزيمة" التابعة له خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك ضمن برامج ما بعد العلاج وخدمات إعادة التأهيل.

وتأتي هذه الأنشطة استمرارًا للنهج المتبع من الصندوق لخلق بيئة داعمة تشبه الجو الأسري للمتعافين الذين تم حجزهم خلال فترة الأعياد، نظرًا لكونها من الفترات عالية الخطورة لاحتمال الانتكاسة. ويُؤجَّل خروج هؤلاء المتعافين إلى ما بعد انتهاء العيد كإجراء وقائي يهدف إلى حمايتهم من العودة للتعاطي.

وتشمل الفعاليات تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية، وتنمية المواهب من خلال تنفيذ أعمال فنية وحرف يدوية، إلى جانب الاستفادة من الورش المهنية المتوفرة بالمراكز. وتضم مراكز "العزيمة" صالات ألعاب رياضية، وملعب كرة قدم خماسي، وصالة تنس طاولة وبلياردو، وصالة جيم، بالإضافة إلى مطعم ومسرح وقاعة موسيقى وقاعة كمبيوتر، بما يساهم في تعزيز قدرات المتعافين وتأهيلهم بدنيًا ونفسيًا.

كما ينفذ الصندوق برامج دعم نفسي واجتماعي، وورش تدريب مهني ضمن مبادرة "حرفي"، التي تهدف إلى تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل مثل صيانة التكييف والتبريد، وصيانة الأجهزة الكهربائية والمحمول، والنجارة وغيرها، ضمن برنامج "العلاج بالعمل".

وفي إطار التمكين الاقتصادي، يتيح الصندوق بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي قروضًا صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين، لمساعدتهم على إقامة مشروعات خاصة بهم والاندماج مجددًا في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الأنشطة الترفيهية والبرامج التأهيلية داخل مراكز "العزيمة" خلال الأعياد والمناسبات، مشيرًا إلى مشاركة المتعافين في تصميم المنتجات داخل ورش التدريب، وهو ما يعزز من شعورهم بالإنجاز ويزيد من فرص اندماجهم مجددًا في المجتمع.

وأضاف "عثمان" أن الخط الساخن للصندوق 16023 يواصل عمله على مدار الساعة وطوال أيام عيد الأضحى، حيث يقدم خدمات علاجية مجانية وسرية، تشمل المشورة الطبية والدعم النفسي، إضافة إلى متابعة الحالات والأسر، وتقديم التوعية بآليات الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وطرق التعامل معه.

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