نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذبح 2202 أضحية للمواطنين بمجازر الجيزة خلال اليوم الأول والثاني لعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 2202 أضحية من المواطنين خلال اليومين الأول والثاني لعيد الأضحى المبارك، تم ذبحها داخل المجازر المعتمدة.

وأكد المحافظ أن المجازر مستمرة في استقبال المواطنين الراغبين في الذبح داخلها مجانًا تسهيلًا عليهم ولتجنب الذبح العشوائي في الشوارع والطرقات حفاظًا على البيئة والمظهر العام.

وشدد "النجار" على أهمية الذبح داخل المجازر نظرًا لما توفره من فحوصات بيطرية تسبق عملية الذبح تشمل التأكد من سلامة اللحوم والنظافة العامة وتقديم خدمة بيطرية متميزة إلى جانب حماية البيئة من التلوث الناتج عن مخلفات الذبح خارج المجازر وضمان صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وأشار المحافظ إلى أن جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر سواء لمخالفات الذبح في الشوارع أو لسيارات تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

ووجّه محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على محالّ الجزارة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيق معايير الصحة العامة وسلامة الذبائح ومراعاة الاشتراطات البيئية وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض وسلامة أدوات الذبح وتقطيع اللحوم.

كما كلّف المحافظ باستمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات الفرعية على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق والخدمات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

لافتا إلى أهمية التواجد اليومي لورديات العمل الصباحية والمسائية والفرق البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة من المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة إلى أنه تم تنظيم نوبتجيات بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن للتسهيل على المواطنين في ذبح الأضاحي وإجراء الفحوصات البيطرية اللازمة عليها.

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