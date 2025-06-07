نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة توعوية للأطفال والشباب في الحدائق العامة والمناطق المطورة خلال عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ أنشطته التوعوية في الحدائق العامة والمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بعدد من المحافظات، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2025، بهدف رفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والتدخين، لا سيما بين الأطفال والشباب.

وتركّز الفعاليات على استخدام أساليب تفاعلية وإبداعية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، حيث تشمل الأنشطة ورش رسم وتلوين، وعروضًا فنية ورياضية وثقافية، بالإضافة إلى ألعاب تفكير جماعي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في التواصل والعمل ضمن فريق، وربط هذه المهارات بطرق الوقاية من الإدمان.

كما تتضمن الأنشطة ورش حكي للأطفال لتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات السليمة، إلى جانب اكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية واستثمارها في الابتعاد عن التدخين. وتُقدَّم كذلك أنشطة رياضية متنوعة وألعاب ذهنية مصممة لتناسب كل فئة عمرية، في إطار العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب حول التدخين والمخدرات، ورفع وعيهم بخطورة هذه الممارسات.

وتُسلَّط المبادرة الضوء أيضًا على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن للصندوق "16023"، من بينها العلاج المجاني والسري، والمشورة النفسية، ودور الأسرة في الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي.

وفي لفتة مبتكرة، يقوم الصندوق بتوزيع هدايا تعليمية للأطفال مثل لعبة "السلم والدخان"، التي توضح بشكل مبسط تأثير التدخين والمخدرات على الصحة والنجاح، حيث يظهر فيها أن المدخن يتراجع خطوات إلى الخلف، في حين يتقدم الطفل غير المدخن ويحقق أهدافه.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للفئات العمرية المختلفة، موضحًا أن الأنشطة المنفذة في الحدائق والمناطق المطورة تأتي ضمن سلسلة مبادرات الصندوق المستمرة للوقاية من تعاطي المواد المخدرة.

وأشار "عثمان" إلى أن الصندوق سبق وأطلق العديد من المبادرات في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج وقائي لرفع وعي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بخطورة الإدمان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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