"مش هيناموا من الفرحة".. قرار رسمي من الحكومة يُسعد كل أصحاب المعاشات | وهذا موعد تنفيذه 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصل المعاش إلى 900 جنيه شهريًا للفرد، بدءًا من 1 يوليو 2025.

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أكدت الوزيرة أن صرف المعاشات بالقيمة المعدلة سيبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يوليو 2025، وذلك ضمن المواعيد المعتادة للصرف التي تتم خلال النصف الثاني من كل شهر، على أن تُطبَّق الزيادة على جميع المستفيدين دون استثناء.

أوضحت وزيرة التضامن أن مصر تحتل المركز الثاني إقليميًا في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث تُشكّل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات محدودة الدخل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الفئات المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن موازنة الدولة لقطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي في عام 2024 بلغت نحو 635 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وبالحديث عن برنامج تكافل وكرامة، فقد أكدت الوزارة بأنه أحد أهم أدوات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويستهدف:

الأطفال في مراحل التعليم المختلفة

كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا (معاش كرامة)

الأشخاص من ذوي الإعاقة

ويعتمد مبلغ الدعم على عدد الأفراد المؤهلين داخل كل أسرة، حيث قد تصل بعض الأسر إلى أكثر من 3000 جنيه شهريًا كمجمل دعم.

تحديث بيانات المستفيدين من المعاشات

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم الشخصية عبر: