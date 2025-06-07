الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وزارة الصحة والسكان أن عدد قرارات العلاج التي تم إصدارها على نفقة الدولة منذ مطلع يناير وحتى نهاية مايو 2025 بلغ مليونًا و417 ألفًا و499 قرارًا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 10 مليارات و106 ملايين و837 ألف جنيه. يأتي هذا ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على رعاية طبية متميزة ممولة من الدولة.

الصحة تعلن إصدار 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 10 مليارات جنيه خلال 5 أشهر

وصرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه القرارات شملت مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، من بينها علاجات أمراض الأورام، وأمراض الكبد والكلى، وزراعة الكلى، وأمراض وجراحات المسالك البولية، والعيون، وجراحات المناعة، وأمراض القلب، والرعاية المركزة، وكذلك أمراض الباطنة، والحروق، والجراحة العامة، العلاج بالأدوية، العظام والمفاصل، المخ والأعصاب، زراعة النخاع العظمي، جراحة الأورام، حالات الفشل الكلوي، التصلب المناعي، تركيب القساطر والدعامات الطرفية، الأشعة التداخلية، الأطراف الصناعية، وأمراض الدم.

وأوضح عبدالغفار أن عدد المواطنين الذين استفادوا فعليًا من قرارات العلاج كان مليونًا و174 ألفًا و730 مريضًا حتى الآن. وجرى تنفيذ مختلف قرارات العلاج عبر مستشفيات وزارة الصحة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك من خلال التعاقدات مع مستشفيات القطاعين الخاص والأهلي، بالإضافة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز من فرص استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار عبدالغفار كذلك إلى استخدام تقنية الفيديو كونفرانس كوسيلة لتسهيل إجراءات الكشف الطبي، حيث تم مناظرة 2462 مريضًا عن بُعد، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، التي تهدف إلى تيسير حصول المرضى على أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة للتنقل أو تكبد مشقة الحضور إلى مقار المجالس الطبية المتخصصة.

وبدوره، أفاد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، بأنه تم رفع عدد المستشفيات المعتمدة لتنفيذ العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، مع استمرار العمل على تدريب وضم مستشفيات جديدة لهذه المنظومة لضمان توسع الخدمات ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح العقاد أن إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة تبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم تشخيص دقيق لحالته الصحية. عقب ذلك، يتم تحرير تقرير اللجنة الثلاثية، ثم تقوم المستشفى بإدخال بيانات المريض من خلال الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي والتقارير الطبية الحديثة. وتتم كافة هذه الخطوات بشكل ميسر ودون تحميل المريض أية أعباء إضافية.

وأشار العقاد إلى أن الموافقة على طلبات العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، حيث يتلقى المريض إخطارًا عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول توضح تفاصيل القرار واسم المستشفى المتاحة له لتلقي الخدمة. ويشترط لاستحقاق العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض منتفعًا بمنظومة التأمين الصحي، ويمكن للمواطنين متابعة نتائج قراراتهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة بتوفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين، مع الحرص على توسيع نطاق التغطية وحصول الجميع على الخدمات العلاجية بجودة عالية ودون عوائق مالية.