17 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على خان يونس ورفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يونيو 2025 11:29 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بسقوط 17 شهيدا جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي خان يونس ورفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وأعلن إعلام فلسطيني أن جيش الاحتلال نسف عددا من المنازل في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسقوط 7 شهداء في غارة للاحتلال على منزل يؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.