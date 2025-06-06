محمد صلاح يغرد بتهنئه للأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 12:20 مساءً - وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمية بمنصة "إكس" "عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين".

محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في أوروبا

من ناحية أخرى، احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا في موسم 2024 – 2025، وفقًا لموقع "lentedesportiva" العالمي.

وقال الموقع عن محمد صلاح: "استعاد الملك المصري عرشه بتسجيله 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، ليقود ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنجليزية بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

يأتي هذا في الوقت الذي تواجد فيه عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالمركز الـ32 في قائمة أفضل لاعبي أوروبا قائلاً: "لم يُوقف انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في منتصف الموسم زخمه، مع كلا الناديين، سجّل 28 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في موسمٍ استثنائي".

وتصدر لامين يامال موهبة برشلونة قائمة أفضل لاعبي أوروبا في موسم 2024 – 2025، يليه زميله في الفريق الكتالوني رافينيا بالمرتبة الثانية، بينما جاء عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الرابعة، ثم بيدري لاعب برشلونة الإسباني في المرتبة الخامسة، وهاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني في المرتبة السادسة، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني في المرتبة السابعة.