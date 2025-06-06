مدير أوقاف شمال سيناء يؤدي صلاة العيد وسط المواطنين وأبنائهم بمركز شباب العريش.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 11:24 صباحاً -

أدى فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق ، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مركز شباب العريش، يرافقه قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية، وسط أجواء روحانية وخطط محكمة، واستعدادات مسبقة لتنظيم صلاة العيد، وذلك بالتعاون التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية.

وقام بأداء خطبة العيد فضيلة الشيخ محمود علي ابراهيم إمام وخطيب مسجد آل الشاعر بغرب العريش ، متحدثاً حول موضوع: "يوم الفداء الأعظم، والتحذير من بعض الظواهر السلبية فى يوم عيد الأضحى التي تحتاج إلى وقفة وتصحيح".

وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أنه تم تجهيز 12 ساحة مخصصة لصلاة عيد الأضحى، موزعة على مختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب المساجد الكبرى التي ستفتح أبوابها أمام المصلين.









وأوضح" مرزوق " أنه تم تخصيص إمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، بإجمالي 24 إمامًا وخطيبًا، مع إعداد خطة شاملة لتوزيع الخطباء والأئمة على المساجد، وتجهيز قائمة بالبدلاء تحسبًا لأي طارئ..

وحرص المواطنين على اصطحاب أبناءهم لأداء صلاة عبد الأضحى المبارك في المساجد والساحات ، وسط أجواء من الفرح والبهجة بالعيد ، و تبادلوا التهاني بالعيد عقب الصلاة ، كما شهدت الساحات توزيع الهدايا والبالونات الملونة على الأطفال.