غياب وسام أبو على عن مواجهة الأهلى وباتشوكا بسبب الفدائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 11:24 صباحاً - تأكد غياب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى عن المشاركة فى مباراة باتشوكا الودية، المقرر لها مساء الأحد المقبل استعداداً لكأس العالم للأندية.

تلقى النادى الأهلى إخطارًا رسميًا من الجهاز الفنى للمنتخب الفلسطينى يفيد باستمرار تواجد المهاجم وسام أبو على فى معسكر الفدائى، وتأجيل انضمامه إلى معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا فى الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

منتخب فلسطين تمسك باستمرار اللاعب حتى موعد مواجهة سلطنة عمان المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام في تمام التاسعة والربع مساءً.

وسجل وسام هدفا ضد الكويت قرّب الفدائي من خوض المرحلة الرابعة من تصفيات المونديال.

وقال وسام أبو علي لاعب فلسطين في المؤتمر الصحفي: "تم تنسيق الأمور مع الأهلي من أول يوم وهو نادٍ عظيم وكبير، ويعلم أنني ألعب لشعب وقضية وسأحاول إسعاد شعبي".

وشدد "بالتأكيد سأخوض مباراة عمان المقبلة في تصفيات كأس العالم وسأكون خائنا إن لم أشارك بها".

نجح وسام أبو علي في حل أزمة الفريق الهجومية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، مسجلًا 35 هدفًا وصانعًا لـ10 أخرى في 57 مباراة فقط، ليصبح عنصرًا حاسمًا في خط المقدمة.

وإلى جانب أرقامه الفردية، فإن هذه هي المرة الأولى في مسيرته التي ينضم فيها إلى فريق ينافس على جميع البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومع اقتراب كأس العالم للأندية، يضع المهاجم الفلسطيني نُصب عينيه هدفًا جديدًا وهو التسجيل في البطولة العالمية والمساهمة في كتابة إنجاز جديد مع الأهلي، بما يعكس تطوره المستمر وطموحاته المتصاعدة.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.