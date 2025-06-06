نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع المواطنين الذين توافدوا على الساحة لأداء الصلاة.

وجاءت خطبة عيد الأضحى عن عدة محاور رئيسية، منها: أهمية الفرحة والبهجة، والوحدة والتكافل، وفضل الأضحية، والتحذير من الظواهر السلبية، والدعوة إلى التحضر والتآخي.

وعقب الصلاة، تبادل محافظ الجيزة التهاني مع المواطنين بساحة مسجد مصطفى محمود، في أجواء يسودها الود والمحبة، مقدِّمًا التهنئة لأهالي محافظة الجيزة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يوفّق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي الجهاز التنفيذي، بتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل في مختلف القطاعات بالشارع والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ورفع درجة الاستعداد في المزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين.

كما كلف محافظ الجيزة على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ضرورة تكثيف الجهود، وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة، وتسيير دوريات نظافة على مدار اليوم، مع إجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين للقرارات الصادرة بشأن تنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الأضاحي، مؤكدًا أن مجازر المحافظة على أتمّ الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظًا على البيئة.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.

وقد أدى شعائر صلاة عيد الأضحى رفقة المحافظ، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء محمد مجدي أبو شميلة، نائب مدير أمن الجيزة، والعميد محمد أحمد شافعي، المستشار العسكري للمحافظة، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف، ورؤساء الأحياء والمراكز، ورئيس هيئة النظافة والتجميل، ورئيس جهاز السرفيس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري المديريات الخدمية، وممثلين عن المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بالجيزة، وجموع المصلين.

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