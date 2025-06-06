الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط أجواء احتفالية بالحسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 08:24 صباحاً - أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، صباح اليوم، في مسجد وساحة الإمام الحسين رضي الله عنه بوسط القاهرة، وسط أجواء روحانية خاشعة صدحت فيها تكبيرات العيد التي تعالت من الحشود المحتفلة.

وانطلقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وفقًا للتوقيت الشرعي، وتستمر حتى قبيل أذان الظهر، حيث تُعد هذه الصلاة من السنن المؤكدة التي يحرص المسلمون على أدائها جماعة في المساجد والساحات العامة.

وتتكون صلاة عيد الأضحى من ركعتين، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم سبع تكبيرات في الركعة الأولى، يليها قراءة الفاتحة وسورة يُستحب أن تكون سورة الأعلى، ويؤدى الركوع والسجود كما في الصلاة العادية.

وفي الركعة الثانية، يكبر الإمام خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من سورة يُستحب أن تكون الغاشية، وتُستكمل الركعة بالسجود والتشهد، ثم يُسلم الإمام، مختتمًا شعيرة العيد المباركة.