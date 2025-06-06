القمص إيليا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى من ساحة الصلاة بالقنايات شرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 08:24 صباحاً - حرص القمص إيليا أسعد، كاهن كنيسة القديسة دميانة بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، على تهنئة المسلمين بعيد الأضحى، والتقط معهم صورا تذكارية وسط أجواء من الود.

تواجد القمص إيليا عقب انتهاء صلاة العيد بساحة ملعب مركز الشباب، التي تسع آلاف المصلين، وقدم التهنئة للإمام وخطيب العيد والمواطنين، وتبادل معهم كلمات المحبة والاحترام، والتُقطت له صور تعكس روح التآخي بين أبناء الوطن.

في سياق متصل شهدت مراكز الشباب توافد مئات الآلاف من المواطنين لأداء صلاة العيد، حيث أُقيمت الصلاة في 222 مركز شباب ونادٍ رياضي على مستوى الجمهورية، بحضور جماهيري واسع.

كانت أعدت مديرية الأوقاف بالشرقية ، 5 الاف مسجد تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويا، وتخصيص 817 ساحة مفتوحة في مراكز الشباب والمدارس وأراضٍ فضاء بعد معاينتها والتأكد من جاهزيتها، و توزيع 1634 إمامًا وخطيبًا معتمدًا على المساجد والساحات (أساسي واحتياطي)