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المحافظ يؤدى الصلاة ويهنئ المواطنين من مسجد مصطفى محمود

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المحافظ يؤدى الصلاة ويهنئ المواطنين من مسجد مصطفى محمود

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 08:24 صباحاً - أدى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات المحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مصطفى محمود في الدقى، وعقب أداء الصلاة، حرص المحافظ وقيادات المحافظة، على تهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لضمان استعداد كافة الساحات الكبرى لاستقبال المصلين في أجواء منظمة وآمنة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأحياء والجهات المعنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد، مع استمرار حملات النظافة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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