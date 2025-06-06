خطيب عيد الأضحى من مسجد مصر الكبير: حب الوطن من أعظم مقاصد الإيمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 07:28 صباحاً - أكد خطيب صلاة عيد الأضحى، من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددٍ من كبار رجال الدولة، أن فريضة الحج تهدف إلى ترسيخ القيم العليا في النفس البشرية، وعلى رأسها السعة والإنسانية، مشددًا على أهمية أن يتحلى الإنسان بالسلوك القويم، وأن يكون صانعًا للخير، ممسكًا عن الشر والأذى والقبح.

وأضاف أن من أعظم منافع الحج ما يتعلق بالأوطان، وفي مقدمتها نعمة الأمن، مؤكدًا أن من يتأمل في آيات القرآن الكريم، يلحظ العلاقة الوثيقة التي ربطت بين الأمان وبيت الله الحرام، حيث تكررت الإشارات إلى هذه القيمة في مواضع عدة من كتاب الله العزيز.

وأوضح خطيب العيد أن الحج تجربة إنسانية فريدة، يتعايش فيها الملايين من البشر باختلاف لغاتهم وأعراقهم دون نزاع أو صدام، وهو ما يعكس قيم الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن رسالة الحج تتجاوز الأبعاد الروحية، لتؤكد أن الأمان هو أعلى قيمة في حياة الإنسان، وأنه لا وجود بدون أمن.

واختتم الخطبة بالتأكيد على أن قيمة الوطن لا يعادلها شيء، وأن الانتماء الحقيقي يتجلى في تعامل الإنسان مع قضايا وطنه بإخلاص ووفاء، وبذل كل جهد ممكن لإعلاء شأنه، مؤكدًا أن هذا هو المقياس الصادق لبر الإنسان ووفائه.